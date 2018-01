Secretaria de Educação convoca 20 mil professores para atuar na rede estadual

SÃO PAULO - A Secretaria da Educação do Estado convocou nesta terça-feira, 21, 20 mil professores aprovados para atuar na rede pública paulista. Os selecionados devem comparecer nas 91 Diretorias de Ensino em que fizeram inscrição, entre 27 e 28 de janeiro, para escolher as unidades onde querem trabalhar.

Os docentes devem levar documento de identidade e CPF originais à Diretoria de Ensino. O cronograma de escolha de vaga varia nas Diretorias de Ensino e também é estabelecido de acordo com a disciplina que os professores lecionam. As datas estão definidas no edital da convocação.

Depois da convocação e a escolha de aulas, os futuros professores passam pela perícia médica, prevista para acontecer a partir da segunda quinzena de fevereiro, e depois tomam posse nas escolas.

O concurso é voltado a educadores que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio das disciplinas de Arte, Biologia, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física, Física, Filosofia, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia ou para atuar nas áreas da Educação Especial. O salário de um professor que leciona para classes de anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, com jornada de 40 horas semanais, é de R$ 2.257,84.

Recorde de participantes. O concurso, feito em novembro do ano passado, teve quantidade de recorde de inscritos - 322,7 mil. Até o fim de 2014, a Secretaria da Educação pretende chamar outros 39 profissionais para as escolas estaduais.