Secretaria da Educação dará softwares gratuitos a todos os alunos da rede

A Secretaria da Educação de São Paulo fechou nessa quinta-feira, 31, uma parceria com a Microsoft para oferecer gratuitamente programas do pacote Office para todos os estudantes das escolas estaduais de São Paulo. A expectativa é atender a todos os 4,3 milhões de alunos da rede.

Cada um dos estudantes terá direito a 5 licenças do pacote Office, com programas como Word e Power Point, que podem ser usadas na escola ou em casa. A expectativa da Secretaria é articular o convênio a outros projetos tecnológicos da pasta, como o Acessa Escola, programa de inclusão digital e de acesso livre à internet nos colégios, e a Escola Virtual do Estado de São Paulo (Evesp), que oferece cursos interativos de idioma e preparatórios ao vestibular.

De acordo com a Microsoft, este é o maior projeto de oferta gratuita de softwares oferecido pela companhia em todo o mundo. Prefeituras e escolas privadas também podem buscar a empresa para firmar o mesmo convênio. A expectativa é que a distribuição dos programas comece no primeiro semestre de 2014.