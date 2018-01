As "selfies" e fotos de prova registradas por candidatos durante o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, que motivaram a eliminação de 236 candidatos, não deverão repetir-se na Fuvest. A garantia é do diretor executivo da fundação, Antonio Evaldo Comune. “Se o candidato for inteligente, nem vai levar (celular).” De acordo com o diretor, tentativas de fotografar o local da prova serão punidas. Em entrevista ao Estado, Comune também mencionou a parceria com a Polícia Civil de São Paulo para assegurar o sigilo da prova e afirmou que a Fuvest não vai aprontar nenhuma “pegadinha” para os candidatos em relação ao conteúdo.

Há novidades em relação à correção da prova e da redação?

O exame segue o formato dos últimos três anos. Com relação à correção da redação, há pequenas modificações no sistema de pontuação dos quesitos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma das preocupações dos alunos é com o vazamento da prova. Como está a segurança?

A Fuvest, no seu extenso histórico de vestibular, nunca teve nenhuma mácula nesse sentido. Temos apoio da divisão de inteligência da Polícia Civil de São Paulo. São parceiros desde o momento da impressão, na guarda, na distribuição da prova, no retorno das fichas óticas que serão corrigidas e no ambiente da correção. Acreditamos que estamos na fronteira da possibilidade que a tecnologia oferece. A prova está protegida e não haverá problemas, como em todos os vestibulares que a Fuvest realizou até hoje.

Haverá punição para quem postar fotos na internet? As redes sociais serão monitoradas?

Quem for pego em alguma infração, tentando uma fotografia, isso é motivo de fraude no exame, portanto passível de anulação. Usaremos os meios disponíveis para cercear qualquer tentativa deste tipo.

O que o candidato ainda pode fazer para se preparar?

Sobretudo, manter a calma. A Fuvest não vai aprontar nenhuma “pegadinha”. A Fuvest não repete questões, mas será aquele modelo, aquele estilo, da maneira como a gente costuma pedir.