Saresp da rede municipal indica deficiência em matemática

Matemática foi a principal deficiência dos alunos da rede municipal no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Todas as séries avaliadas tiveram cerca de 20% dos alunos considerados "insuficientes" na matéria. O pior resultado foi registrado na 3º ano do ensino médio: 44,2% com nível insuficiente.

No total, 582.778 alunos de 532 cidades participaram da avaliação - 82,5% das cidades paulistas. O resultado foi divulgado hoje pelo governador Alberto Goldman (PSDB) e pelo secretário de Educação, Paulo Renato Souza, em evento no Palácio dos Bandeirantes com uma plateia de centenas de representantes de prefeituras. O governo não divulgou o desempenho de cada cidade.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O secretário Paulo Renato Souza admitiu que o resultado em matemática no ensino médio é preocupante. "Existe um deficência em geral no país de profissionais de exatas, principalmente matemática e física". Segundo ele, é minoritária a oferta de ensino médio por escolas municipais, o que também colabora para o mau desempenho.

Os alunos do ensino fundamental foram melhores. Na 8ª série, 78,6% dos alunos tiveram desempenho suficiente em português e 75,9% em matemática. Nenhuma das séries teve mais de 10,3% de alunos em nível avançado - índice alcançado na 4ª série em Língua Portuguesa. (veja baixo)

Com base nos dados do Saresp, a secretaria calculou o Idesp, índice que leva em conta as notas dos alunos o fluxo. Na 8.ª série do fundamental e na 3.ª do ensino médio, a rede municipal teve melhor desempenho. Na 4.ª série, entretanto, o índice divulgado ontem foi inferior ao da rede estadual

4ª série ensino fundamental

Português - Insuficiente: 18,2% / Suficiente: 71,5% / Avançado: 10,3%

Matemática - Insuficiente: 28,9% / Suficiente: 65,3% / Avançado: 5,8%

6ª série ensino fundamental

Português - Insuficiente: 15,9% / Suficiente: 75,4% / Avançado: 8,7%

Matemática - Insuficiente: 33,1% / Suficiente: 64,9% / Avançado: 1,9%

8ª série ensino fundamental

Português - Insuficiente: 18,3% / Suficiente: 78,6% / Avançado: 3%

Matemática - Insuficiente: 21,9% / Suficiente: 75,9% / Avançado: 2,2%

3ª ano ensino médio

Português - Insuficiente: 23,3% / Suficiente: 74,9% / Avançado: 1,7%

Matemática - Insuficiente: 44,2% / Suficiente: 53,5% / Avançado: 2,3%