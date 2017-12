São Paulo terá 1ª edição de Olimpíadas de Filosofia “O mundo é admirável?! O que nos torna plenamente humanos?”. Com essas indagações como mote, será realizada a 1ª edição da Olimpíada de Filosofia do Estado de São Paulo, no câmpus da Universidade Federal do ABC, no dia 24 de setembro. O evento é voltado para estudantes do ensino fundamental e médio das redes pública e privada.