São Paulo recebe feira de high school

Colegial no exterior pode ser um sonho para muitos estudantes que buscam uma formação diferenciada, uma língua estrangeira e vivência fora do País. Os pais e estudantes que buscam a melhor opção para embarcar nesta experiência podem garimpar destinos durante a primeira edição da Expo High School, que acontece no Hotel InterContinental, em São Paulo, no próximo dia 19 de outubro, das 17 às 21hs.

A proposta é que durante o evento escolhas possam ser feitas com maior segurança, já que o aluno e sua família têm a oportunidade de conversar frente a frente com os diretores das instituições de ensino de países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Suíça.

Os diretores destas instituições poderão atender pessoalmente cada aluno, para apresentar o perfil acadêmico da escola, sua relevância no cenário internacional e o custo/benefício dos diferentes tipos de cursos. Durante a feira pequenos seminários irão apresentar o projeto pedagógico e dicas importantes para o planejamento de um intercâmbio.

O diretor da feira, Júlio Ronchetti, estima que cerca de 15 mil jovens brasileiros realizam um programa de High School no exterior por ano. A grande maioria opta pelos programas de seis meses ou um ano. Todas as opções oferecidas pela feira tem qualidade reconhecida, como é o caso da canadense St. Georges School, de Vancouver, uma escola masculina, que há sete anos ocupa o 1º lugar na Colúmbia Britânica no ranking da excelência acadêmica estabelecido pelo Instituto Fraser. Alguns alunos da St. Georges partem para as melhores universidades do mundo, incluídas Harvard, Yale e a Escola de Economia de Londres.