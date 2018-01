São Marcos tem aulas normalmente, diz aluno

Apesar da decisão do Ministério da Educação de descredenciar a Universidade São Marcos, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, os alunos estão tendo aulas normalmente. "Estou tendo aulas hoje", declarou Wilson Pereira Jr, 26 anos, estudante de Psicologia, quando indagado a respeito do descredenciamento da instituição. Ainda segundo ele, a reitoria ainda não se pronunciou oficialmente.

Em março do ano passado, o MEC proibiu, através de medida cautelar, a São Marcos de realizar vestibulares, mas em janeiro deste ano a universidade marcou três. Desde setembro de 2011, a universidade está sob supervisão judicial e a professora Maria Aurélia Varella foi nomeada como reitora.

Com o descredenciamento, a instituição deverá providenciar a transferência dos alunos e a entrega da documentação acadêmica aos interessados em 90 dias.