Santa Casa e FGV-Economia divulgam lista de aprovados

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo divulgaram a lista de aprovados no vestibular 2010. Ao todo, foram convocados mais de 130 vestibulandos na primeira lista de ambas instituições. Veja: Lista de aprovados em economia na FGV-SP Lista de aprovados em Fonoaudiologia e Enfermagem na Santa Casa Confira no blog do Estadão.edu os aprovados da PUC-SP e Cásper A FGV ainda soltará a relação de aprovados para o curso de Administração no dia 9 de janeiro. Já o curso de Medicina da Santa Casa tem a seleção realizada por meio do vestibular da Fuvest, cuja segunda fase ocorre entre os dias 3 e 5 de janeiro. As informações sobre matrícula podem ser obtidas nos sites da FGV e da Santa Casa. A maratona de vestibulares deste ainda inclui a Unicamp. A segunda fase acontece entre os dias 10 e 13 do mês que vem.