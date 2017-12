Salário inicial é maior em Biológicas e Exatas

Engenharia Civil, Medicina e Ciências Contábeis são as carreiras que melhor pagam recém-formados das áreas de Exatas, de Biológicas e de Humanas, respectivamente. O portal Guia da Carreira fez um levantamento dos cursos que rendem melhor remuneração aos profissionais, com base em dados do Censo da Educação Superior e no Guia de Salários da Catho.

A diferença de salários entre as três áreas é bem grande. Enquanto um recém-formado em Engenharia Civil ganha, em média, R$ 7.334, os formados em Ciências Contábeis recebem, em média, 37% a menos: R$ 4.631. “Em linhas gerais, as profissões de Exatas e de Biológicas são as que mais rendem retorno financeiro, enquanto, entre as de Humanas, poucas estão no top 10”, diz Daniela Nakaza, diretora da empresa responsável pelo guia.

Em Exatas, as engenharias dominam os primeiros lugares de carreiras com os salários iniciais mais elevados. Em Biológicas, são os cursos da área de Saúde, como Medicina – R$ 6.617 –, que ficam em primeiro lugar. O levantamento considerou como base a remuneração de um clínico-geral. “Mesmo algumas carreiras que pagam menos podem ser bastante concorridas, como é o caso de Comunicação Social. Isso mostra que o salário é importante. Mas não é o único fator que pesa na escolha dos jovens”, afirma Daniela.