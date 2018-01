Sala de aula: transgênicos e suas implicações

Na primeira videoaula da série sobre biologia, a professora do Ético Sistema de Ensino Mariana do Valle explica como é manipulado o material genético e quais são as implicações da produção dos organismos transgênicos.

"Para se fazer um organismo transgênico, também chamado de geneticamente modificado, usa-se basicamente a técnica do DNA recombinante, com o emprego, na maioria das vezes, de bactérias", explica Mariana.

Confira a videoaula: