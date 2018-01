Sala de aula: os problemas da urbanização acelerada

Na terceira aula da série sobre geografia, o professor do Ético Sistema de Ensino Carlos Cassanta fala sobre os problemas decorrentes da urbanização acelerada das cidades brasileiras. "Por mais que os governos investissem em obras de infraestrutura que pudessem melhorar a vida da população das cidades, eles nunca se mostravam suficientes em decorrência do grande contingente de indivíduos que saía do campo", diz.

Segundo Cassanta, a urbanização desenfreada provocou um "inchaço urbano" e problemas de moradia, transportes e precarização das relações de trabalho, entre outros. "Tudo isso torna a vida nas cidades mais complicada e cada vez mais difícil."

Assista à aula e responda às questões propostas.

