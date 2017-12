Sala de aula: interpretação de charges

Na terceira vídeo-aula da série sobre língua portuguesa, o professor José Ruy, do Ético Sistema de Ensino, fala sobre um gênero discursivo muito comum em jornais: a charge. Ele analisa características de dois trabalhos do cartunista Cássio Loredano publicados este ano no jornal O Estado de S. Paulo.

"A charge é um tipo de texto de humor que combina o verbal e o não verbal e que tem sido cada vez mais cobrado em vestibulares", diz José Ruy.

Assista a aula e responda à questão proposta pelo professor: