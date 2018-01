Sala de aula: geopolítica

Na primeira aula do ciclo de geografia, a professora Angela Corrêa da Silva, do Ético Sistema de Ensino, fornece um histórico das tentativas de criação da União Europeia, desde o Tratado de Roma, em 1957.

A professora explica por que o continente está apreensivo por conta da crise econômica que começou na Grécia e pode se espalhar pelo resto da Europa.

1. Correlacione os conceitos a seguir:

I. Urbanização;

II. Rede urbana;

III. Hierarquia urbana;

IV. Polarização e

V. Metrópole.

( ) As aglomerações urbanas mantêm e reforçam laços interdependentes

entre si e com outras áreas que elas atraem. Estas áreas que sofrem atração podem, às vezes, pertencer a regiões homogêneas diversas. Estas áreas criam um sistema urbano regional mais bem definido. Portanto, as regiões, de forma geral, nada mais são que recortes territoriais destas áreas.

( ) A característica marcante da estrutura dos sistemas de cidades que varia de acordo com seu tamanho, com a extensão de sua área de influência espacial e com a sua qualidade funcional no que se refere aos fluxos de bens, de pessoas, de capital e de serviços. No esquema atual das relações entre as cidades, uma vila pode se relacionar diretamente com a metrópole nacional, ao contrário do esquema clássico, onde a vila se relaciona, primeiramente, com a cidade local, depois com o centro regional, e em sequência, com a metrópole regional e nacional.

( ) O processo vinculado às transformações sociais que provocam a mobilização de pessoas, geralmente, de espaços rurais para centros urbanos. Essa mobilização de pessoas é motivada pela busca por estratégias de sobrevivência, visando à inserção no mercado de trabalho bem como na vida social e cultural do centro urbano.

( ) O conjunto articulado ou integrado de áreas urbanas que cobrem um determinado espaço geográfico e que se relacionam continuamente.

( ) O termo empregado para cidade central de uma determinada região geográfica, densamente urbanizada, que assume posição de destaque na economia, na política, na vida cultural, etc. A mancha urbana é formada, geralmente, por cidades com tendência ao fenômeno de conurbação. Vários municípios formam uma grande comunidade, interdependente entre si e com a preocupação de resolver os problemas de interesse comum.

A sequência correta obtida a partir da correlação entre os conceitos

e as definições é:

(A) I, II, IV, V, III.

(B) II, V, I, III, IV.

(C) IV, III, I, II, V.

(D) III, IV, I, II, V.

(E) IV, I, V, II, III.