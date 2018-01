Como as cidades se formaram? O professor Carlos Cassanta, do Ético Sistema de Ensino, explica o conceito de urbanização. O fenômeno, que se consolidou no século passado, vem acompanhado da industrialização, que necessitou de mão de obra necessária para as atividades.

Confira no vídeo abaixo:

