Sala de aula: entenda o fenômeno da inversão térmica

A inversão térmica é comum no inverno, após a passagem de alguma frente fria. A poluição gerada pelo fenômeno em grandes metrópoles, como São Paulo, pode atingir níveis alarmantes e causar graves danos à saúde, dependendo da intensidade.

O assunto é importante e pode cair em qualquer processo seletivo. O professor de biologia Marcelo Mestriner, do Ético Sistema de Ensino, comenta no vídeo abaixo como o tema pode ser abordado nas provas. Confira:

1. (Fatec) Os automóveis e a atividade industrial provocam doenças respiratórias, principalmente na infância e na velhice. A freqüência dessas doenças é maior na época de

a) chuvas, pois os poluentes dissolvem-se na água, tornando-a tóxica.

b) altas temperaturas, que tornam o ar menos denso, o que dificulta a dissipação dos poluentes.

c) estiagem, que torna o ar menos denso, o que dificulta a dissipação dos poluentes.

d) chuvas, que dificultam a dissipação dos poluentes, pois a água líquida é mais densa que o vapor.

e) baixas temperaturas nas proximidades do solo e altas temperaturas nas altitudes, o que dificulta a dissipação dos poluentes, uma vez que o ar frio é mais denso e se desloca vagarosamente para as camadas superiores menos densas.

2. (Puc-rio) Na Linha Amarela, via existente na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, existe uma operação denominada "túnel limpo", que consiste em promover medidas que evitem que os carros fiquem parados e ligados em engarrafamento no interior do túnel. Caso o movimento seja muito grande, o engarrafamento acontece a céu aberto. A razão principal desta medida é evitar que as pessoas respirem monóxido de carbono produzido pela combustão parcial dos combustíveis. Este gás é considerado extremamente tóxico porque:

a) se liga à hemoglobina, competindo com o O2.

b) se combina com o O2, formando O3 e CO2.

c) se liga às células do pulmão, dificultando a hematose.

d) se complexa a proteínas da cadeia respiratória.

e) obstrui os brônquios, enrijecendo os alvéolos pulmonares.

