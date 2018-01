Sala de aula de biologia: camuflagem e mimetismo

No terceiro programa da série sobre ecologia, professor do Ético Sistema de Ensino explica a diferença entre os conceitos de camuflagem e mimetismo.

Na camuflagem, alguém se parece com meio. O camaleão andando sobre rochas, ou o bicho pau sobre uma árvore. Já no caso do mimetismo, um bicho tira vantagem de ser parecido com o outro. O melhor exemplo é o da cobra coral falsa, que tem as mesmas cores da verdadeira, mas não é peçonhenta.

