Sala de aula: aprenda a interpretar texto argumentativo

No vestibular, é comum a cobrança de questões sobre interpretação de texto. Em vídeo-aula do Ético Sistema de Ensino, professor dá dicas de como analisar os argumentos e opiniões de um editorial do jornal O Estado de S.Paulo. A aula ajuda tanto a interpretar como a elaborar textos. Assista abaixo:

E responda a questão abaixo (da Fuvest):

Quatro elementos se fazem presentes na cultura hiphop: os DJs, responsáveis pela base musical na manipulação dos velhos toca-discos; o MC, a pessoa que fala ou canta a poesia, a dança break e, por fim, a arte do grafite, cuja proposta é a divulgação mais ampla possível dos ideais do movimento.

Em seu artigo “O espetáculo do contradiscurso. Espetáculo?”, os pesquisadores Ivana Bentes e Micael Herschmann, da UFRJ, afirmam: “A partir do hip-hop, as ‘culturas das favelas’ aparecem não simplesmente como um subproduto da violência social do país, mas como uma produção e um discurso capazes não só de espelhar a realidade dura como também reivindicar a ampliação da cidadania ao segmento social que habita essas áreas urbanas”. Concluem os pesquisadores que estamos assistindo à emergência de um discurso sóciopolítico nascido na própria cultura da periferia e “traficado” crescentemente pelo mercado.

Também estudioso da cultura hip-hop, o professor da USP Arnaldo Contier, em seu artigo “O rap brasileiro e os Racionais MC’s”, lembra: “É conflitante para um jovem da periferia abraçar o discurso ‘consciente’, pacifista, antidrogas do hip-hop e viver em situações concretas de extrema violência policial, de convivência com traficantes e de puro e simples desespero existencial”.

Adaptado de Carlos Haag, Pesquisa FAPESP, n. 142.

Os três primeiros parágrafos do texto estabelecem, na ordem dada,

a) a formulação de uma hipótese sobre a cultura hip-hop; a constituição dessa cultura; uma conclusão coerente com a hipótese formulada.

b) o levantamento de contradições da cultura hip-hop; a formulação de uma tese favorável a essa cultura; um posicionamento contrário a essa tese.

c) a formulação de uma hipótese sobre a cultura hip-hop; um levantamento de contradições da cultura hip-hop; a ratificação da hipótese inicial.

d) a caracterização da cultura hip-hop; uma consideração sobre efeitos dessa cultura; a identificação de um dilema para os com ela envolvidos.

e) a caracterização da cultura hip-hop; um levantamento de contradições da cultura hip-hop; um posicionamento contrário à cultura hip-hop.