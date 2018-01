Sala de aula: a urbanização no Brasil

Na segunda aula da série sobre geografia, o professor do Ético Sistema de Ensino Carlos Cassanta fala sobre a urbanização brasileira, processo desencadeado nos anos 1930 em razão do desenvolvimento industrial. "Nessa época, as cidades vão apresentando padrão de vida que o campo não conhece, e isso fortaleceu o êxodo rural", explica.

Segundo Cassanta, a urbanização brasileira ocorreu de forma "bastante acelerada". "As taxas de mortalidade declinaram de forma muito mais acentuada que as de natalidade. Isso provocou, no Brasil, um crescimento vegetativo muito significativo de uma população urbana que precisava de toda infraestrutura de sobrevivencia."

Assista à aula e responda às questões propostas.

Veja a primeira aula da série sobre geografia