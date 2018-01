Sala de aula: A importância de saber falar inglês

Na primeira aula da série sobre inglês, a professora do Ético Sistema de Ensino Cintia Falaschi discorre sobre as condições necessárias para se aprender o idioma. “Cada aluno chega com anseios variados, e expectativas diferentes. Existe uma dificuldade de convencer as pessoas de que aquilo é bom pra elas. Há um conflito da vontade contra a necessidade. O ideal seria uma posição firme por parte do estudante: ‘eu quero, eu gosto de aprender’”, afirma.

Ela explica que dividiu suas aulas em três módulos, sendo o primeiro ‘Quem e por quê?’, o segundo ‘Onde e quando?’ e o último ‘como?’, se aprofundando nas maneiras assimilar melhor uma língua estrangeira.

Cintia conta que não tem melhor idade para aprender o idioma, e que cada fase da vida vai aprender de uma maneira e justifica as razoes para aprender inglês. “Pelo prazer de se comunicar em outro idioma. Ampliar horizontes num mundo cada vez mais virtual e dinâmico. Para maior aproveitamento e evitar transtornos em viagens ao exterior”, diz. Segundoi a professora, o sucesso no mercado de trabalho também pode ser facilitado pela língua. “Para conseguir um bom emprego ou uma bonificação. É também utilizado como critério para fazer cursos, mestrados e doutorados”, completa.

Assista à aula e responda às questões propostas.