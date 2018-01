Na terceira aula sobre de geografia, a professora do Ético Sistema de Ensino Angela Corrêa da Silva explica os conceitos de metrópoles, megalópoles, megacidades.

A professora também conta como as redes urbanas mudaram com a tecnologia, explicando que uma das alterações mais significativas do modo como as pessoas se agrupam em cidades foram os fluxos imateriais, via internet e satélite.

