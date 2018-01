Sala de aula: A economia da China

Na segunda aula do ciclo de geografia, a professora Angela Corrêa da Silva, do Ético Sistema de Ensino, expõe a trajetória ascendente da China no cenário internacional no últimos anos e como o país ultrapassou o Japão e chegou ao posto de 2ª economia do mundo.

A professora explica como a China galgou o posto e propõe esta questão de geografia que foi proposta pelo vestibular do Mackenzie.

(Cartoon chinês ironizando o fato de que o crescimento econômico daquele país está representando uma ameaça às relações familiares).

“Mesmo atingida pela crise internacional, a produção na China continua em crescimento e a sua economia alcança a segunda posição entre as maiores do mundo.”

A respeito da prosperidade e da franca expansão econômica da China, desde a década de 1970, considere as afirmações I, II, III e IV, abaixo.

I. O gigante asiático conta com reservas de quase 2 trilhões de dólares, graças aos seguidos superávits na balança comercial e aos investimentos estrangeiros no país.

II. Em 2010, a China chegou ao segundo lugar entre as maiores economias do globo, à frente da Japão, e atrás, apenas, dos EUA.

III. Deng Xiaoping, após a morte de Mao, sobe ao poder e lança as Quatro Grandes Modernizações (indústria, agricultura, ciência-tecnologia e forças armadas). Foram criadas as Zonas Econômicas Especiais, para atrair as empresas estrangeiras.

IV. O modelo de desenvolvimento adotado se baseia na abundância de mão de obra especializada e bem distribuída por todo o território, contando com a obtenção de subsídios estatais e com a atração de investimentos estrangeiros.

Estão corretas, apenas,

a) I e II.

b) II e III.

c) I, II e IV.

d) I, II e III.

e) III e IV.