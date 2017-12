Saiba quais são as etapas do processo seletivo das universidades nos EUA

No terceiro vídeo da série Estudar Fora, publicado pelo Estado em parceria com a Fundação Estudar, os interessados em fazer uma graduação no exterior entenderão quais são as etapas do processo seletivo para universidades americanas.

As instituições avaliam a fluência no inglês, desempenho acadêmico, resultados em provas de admissão e até atividades extracurriculares. Você sabe o que é application e sua função na candidatura do aluno? Veja mais na aula.

O Prep Course é um curso de videoaulas gratuito para quem tem interesse em fazer uma graduação ou pós no exterior.