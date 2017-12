Saiba quais são as características necessárias para quem quer fazer EAD

A evasão média nos cursos virtuais é de 20%, segundo a Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed). Especialistas chamam atenção para as características que os alunos precisam cultivar. "O ideal é que o acesso às aulas seja diário para que haja um ritmo, mas o recomendável é que se estude no mínimo de quatro a oito horas por semana", afirma o diretor do programa da FGV Online, Stavros Xanthopoylos. O analista de sistemas Fábio Corrêa, de 32 anos, já fez uma série de cursos e destaca a importância de reservar um horário. "É preciso foco para ter sucesso."

AUTONOMIA E DISCIPLINA

Não se engane pensando que tudo será mais fácil só porque você eliminou o deslocamento diário até a escola. Como a dinâmica de aprendizado é de responsabilidade do aluno, é preciso ter organização para se dedicar ao conteúdo. Por isso, é necessário administrar o próprio tempo.

Da mesma forma, é fundamental ser proativos e ter autonomia de estudo, fatores que permitirão ao estudante dar conta das demandas do curso sem que precise ser cobrado por isso.

O consultor de informática João Paulo Peroni Júnior adotou uma estratégia que o ajudou logo no início de seu MBA, assim que começou a acumular matérias para estudar. "Em dois dias da semana, separava um horário fixo em que estudava por cerca de duas horas. Era como se eu estivesse indo para o curso: ficava só eu e o computador em um quarto tranquilo", conta.

LEITURA E INTERPRETAÇÃO

Tal qual ocorre nos cursos presenciais, é comum que alunos sem o hábito de ler e escrever apresentem dificuldades para interpretar as informações e se expressar. Isso porque o aluno tem que compreender o conteúdo que chega pelo material didático. Se ele tiver problemas para interpretá-lo, sua aprendizagem ficará prejudicada.

A familiaridade com a leitura faz com que o estudante não se sinta sobrecarregado ao se deparar com textos densos e extensos, comuns em algumas carreiras na graduação e na pós-graduação.

"Muitos alunos se surpreendem com a exigência até maior do que no curso presencial. Alguns reclamam que há um grande volume de tarefas e gostariam que o ritmo fosse menos intenso e os prazos para a realização das atividades, maiores", afirma a professora Maria Elizabeth Almeida, especialista em Educação e Tecnologia da PUC-SP.

FLUÊNCIA TECNOLÓGICA

Embora seja desejável que os alunos possuam uma certa destreza com a informática, a fluência tecnológica não deve ser uma barreira para quem não domina completamente essa linguagem. Segundo a professora Maria Elizabeth Almeida, é preciso criar condições que permitam aos alunos superar possíveis lacunas e incentivar o florescimento das habilidades desejadas.

"Essas competências ou a falta delas não podem ser adotadas como pré-requisitos, pois, com isso, estaremos deixando de lado pessoas que estão no mercado e precisam se desenvolver."

Esse argumento ganha mais força conforme a educação a distância e presencial se aproximam uma da outra. A tendência pode ser verificada em países onde os cursos já mesclam características de ambas as modalidades.