Saiba mais sobre o vestibular Fuvest 2010

Milhares de estudantes de todo o Brasil participam a partir deste domingo, 22, do vestibular da Fuvest, o mais concorrido do País e que distribui vagas para a Universidade São Paulo (SP). A edição 2010 tem novidades. Saiba mais! Neste ano, o vestibular da Fuvest mudou. A segunda fase agora dura três dias e cobra todas as disciplinas do ensino médio. Além disso, a primeira fase, que não mudou e tem 90 questões de múltipla escolha, não contará pontos na nota final Os vestibulandos têm de levar documento original de identidade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha Os portões abrem às 12h30 e fecham às 13 horas. A prova tem duração máxima de 5 horas A lista dos aprovados para a segunda fase - marcada para os dias 3, 4 e 5 de janeiro - está prevista para 14 de dezembro