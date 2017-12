Saiba como funcionam os cursos EAD e o que você precisa saber antes de escolher um

Antes de escolher um curso, é importante saber o que ele oferece e quais recursos são necessários para ter acesso ao seu material. Uma conexão à internet, por exemplo, faz toda a diferença no caso das aulas online – aquelas que têm pelo menos 80% dos conteúdos pela web.

Verificar se a instituição é idônea, se tem experiência na área desejada e também em cursos a distância são dicas preciosas que devem anteceder a matrícula. Dados sobre a situação de uma instituição de curso superior, como sua avaliação no MEC ou uma eventual irregularidade, podem ser consultados no site do e-MEC (http://emec.mec.gov.br/).

Também é preciso estar atento à localização dos polos das atividades presenciais. Embora a distância seja a característica que determine o modo como as aulas se desenrolam, encontros presenciais devem estar previstos, assim como material didático impresso, vídeos (gravados ou ao vivo) e trabalhos em grupo.

As atividades dos cursos podem ser com todos conectados ao mesmo tempo ou não.