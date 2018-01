Sai lista dos aprovados em segunda chamada pelo Sisu

O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje, dia 4, a lista dos candidatos aprovados em segunda chamada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes deverão comparecer às instituições de ensino para as quais foram selecionados nos dias 8 e 9 de fevereiro para fazer a matrícula.

Nesta edição, o Sisu ofereceu 83 mil vagas em universidades estaduais e federais e institutos de educação profissional. Criado pelo MEC no ano passado, o sistema unifica a oferta de vagas em instituições públicas. Para participar, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A lista dos documentos que os alunos precisam apresentar está disponível no site do programa no boletim individual do participante. Os candidatos podiam escolher até dois cursos no Sisu, elegendo sua prioridade. Aqueles que foram selecionados para a sua primeira opção e não fizerem a matrícula perdem a vaga. Os que foram aprovados para o segundo curso podem permanecer no sistema e ainda têm chance de serem convocados na terceira chamada prevista o dia 13 de fevereiro. Ao fim das três convocatórias, as instituições chamarão os candidatos para preencher possíveis vagas remanescentes a partir de uma lista de espera gerada pelo sistema.

Durante cinco dias, o Sisu recebeu 2 milhões de inscrições. Nos primeiros dias de funcionamento, o sistema enfrentou lentidão em função do grande número de acessos. Houve disputa na Justiça para que o prazo fosse prorrogado e os estudantes tivessem o direito de recorrer das notas obtidas no Enem, utilizadas como critério para a distribuição das vagas.

O bacharelado em ciência e tecnologia da Universidade Federal do ABC (UFAbc) foi o mais procurado no sistema, com mais de 16 mil inscrições. Em segundo lugar na lista dos campeões de inscritos apareceu o curso de direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 7.709 interessados, seguido por medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC), com 7.701.