Sai lista de aprovados da UFSCar A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou em seu site a lista de aprovados do Vestibular 2010. Os 2.577 convocados devem se matricular em 22 de fevereiro, na unidade onde funciona o curso para o qual se inscreveram. Os demais candidatos classificados (exceto os eliminados e ausentes) deverão declarar interesse por eventual vaga remanescente, na página da Vunesp, de 19 a 22 de fevereiro (até as 18 horas). A segunda chamada está marcada para 24 de fevereiro. Para esta convocação, os candidatos deverão se matricular no dia 26 do mesmo mês. As chamadas seguintes estão marcadas para o mês de março. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar: Foto 3X4 recente Cópia dos seguintes documentos Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente Histórico escolar completo do curso de ensino médio ou equivalente Certidão de Nascimento ou Casamento Cédula de Identidade Título de Eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos Certificado que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino Cadastro de Pessoa Física (CPF) Os documentos deverão ser entregues em cópia autenticada em cartório ou em cópia simples, desde que acompanhadas do original.