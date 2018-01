Sai gabarito da primeira fase do exame da OAB

O resultado da primeira fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realizado neste domingo, 17, já está disponível para os121 mil estudantes e bacharéis em direito que participaram. A aprovação na prova é pré-requisito para poder atuar como advogado. Acesse aqui os gabaritos.

Este ano, houve alteração no número de questões da prova que passaram de 100 para 80. Por isso, especialistas esperam um índice de aprovação maior que o do ano anterior, quando o exame registrou um índice histórico de reprovação: 88% dos 106 mil inscritos não passaram e das 610 instituições de ensino que participaram, 90 não tiveram nenhum aluno entre os aprovados.

A Universidade de Brasília (UnB) foi a que registrou o maior índice de aprovação entre seus alunos: 67,44%. A diretora da Faculdade de Direito, Ana Frazão, credita o bom resultado ao alto nível do corpo docente e a um "ambiente acadêmico extremamente rico". "O exame é um excelente indicativo. Ele tem se mostrado apto a fazer essa avaliação. Acredito que o nível da prova está compatível com o que deve ser cobrado". As informações são da Agência Brasil.