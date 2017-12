Sai a 2.ª chamada de aprovados no Sisu

BRASÍLIA - O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira, 26, a segunda chamada de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes listados nessa relação têm os dias 30 e 31 deste mês para fazer matrícula. Caso ainda haja vagas disponíveis, o sistema vai gerar uma lista de espera que será entregue para as instituições de ensino preencherem as vagas remanescentes. O candidato interessado em participar dessa lista deverá pedir a inclusão de hoje até 1.º de fevereiro.

Para se inscrever, o estudante deve ter feito o Enem e recebido nota diferente de zero na redação. No ato da inscrição, o aluno deve apresentar os documentos relacionados em seu boletim de acompanhamento, disponível na página do Sisu na internet (sisu.mec.gov.br/) e na própria instituição de ensino.

Pelos dados do Ministério da Educação, 108 mil candidatos passaram pelo processo de seleção. Se não fizer a matrícula, o participante que foi selecionado para a primeira opção de curso é retirado automaticamente do sistema e perde a vaga.

O Sisu é uma ferramenta criada pelo MEC para unificar o processo seletivo de universidades públicas por meio das notas do Enem. Por esse sistema, as instituições públicas de ensino oferecem vagas para candidatos que participaram do exame. O processo seletivo deste ano se refere a matrículas para o primeiro e o segundo semestres de 2012.