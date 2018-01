RS não cumpre meta de conclusão de ensino fundamental por jovens de 16 anos

O Rio Grande do Sul foi o único Estado a não atingir a taxa projetada de conclusão do ensino fundamental por jovens de 16 anos em 2009. Apenas 64,7% dos adolescentes gaúchos nessa faixa etária terminaram o fundamental no ano passado - a meta estabelecida pelo Movimento Todos Pela Educação era de 71,2%. Os dados constam de relatório apresentado nesta quarta-feira, 1º de dezembro.

Segundo uma das cinco metas do Todos Pela Educação, até 2022, pelo menos 95% dos jovens brasileiros de 16 anos deverão ter concluído o ensino fundamental. Em 2009, o País se manteve no intervalo de confiança do levantamento - 63,4% dos adolescentes completaram o fundamental, e a meta era de 64,5%.

Apenas Acre (66,8%), Sergipe (53,3%) e o Distrito Federal (82,2%) superaram suas próprias metas. Apesar de todos os Estados do Sudeste ficarem no intervalo de confiança da pesquisa, a Região terminou no vermelho - a meta era que 75,9% de sua população de jovens de 16 anos tivesse concluído o fundamental, mas o número ficou em 73,3%.

Em 2009, somente 37,3% dos jovens de 16 anos de famílias com renda per capita de até um quarto de salário mínimo concluíram o ensino fundamental. Nas famílias com rendimentos superiores a cinco salários mínimos por pessoa, 96,8% dos jovens nesta idade encerraram a etapa do ensino.

