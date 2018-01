Roteiro web de estudos

Atualidades

Entenda a Lei de Cotas nas universidades federais (migre.me/aPLwG) e visite blog sobre o Haiti criado por estudantes de Brazilândia (DF) (migre.me/aP1EP).

Matemática

FGV ensina porcentagem, juros relação de dependência entre grandezas (migre.me/aNoY); site Enem Dicas reúne outras videoaulas, apostilas provas comentadas de vestibulares (migre.me/aO3r6).

Redação

Analise as melhores redações última edição da Fuvest (migre.me/aNkIH) e veja o Recanto das Letras, um site com informações sobre vários tópicos relacionados à produção de textos (migre.me/aP1qP).

Geopolítica

Estadão.com.br relembra os 30 anos da Guerra das Malvinas (migre.me/aNmfR) e artigo analisa a cobertura da América Latina por Veja e Carta Capital (migre.me/aNmyT).

Biologia

Textos, imagens e animações ensinam sobre genética clássica e molecular no site O DNA Vai à Escola (migre.me/aNonv); blog traz dicas de como praticar ações ambientalmente corretas no cotidiano (migre.me/aNomA)

Inglês

Amplie o vocabulário e treine a leitura dos gêneros textuais no site da BBC, onde há exercícios de gramática (migre.me/aNjbA), e no GoComics, de histórias em quadrinhos (migre.me/aNjeB).

Língua portuguesa

Veja programa da Globonews sobre Carlos Drummond de Andrade (migre.me/aNR2l) e entenda como a língua se torna patrimônio de uma determinada comunidade (migre.me/aNpcD)

Física

Estude todo o conteúdo de física mecânica no site da FGV (migre.me/aP16m) e confira, no Universia, um levantamento com os temas mais cobrados na história da prova, de 1998 a 2001 (migre.me/aO4a7)

Química

Revista Química Nova na Escola aborda problemas ambientais como a questão do lixo e da água (migre.me/aNjDP) e documentário da Discovery Science fala de fontes de energia (migre.me/aNjOt).

Geografia

Infográfico do Estadão.com.br aponta dificuldades da exploração do pré-sal (migre.me/aNlXO) e texto do IBGE trata da expansão da fronteira agrícola na direção da Amazônia Legal (migre.me/aNm0P).