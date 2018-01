Rodas rebate críticas feitas por diretor da Faculdade de Direito

"Com referência à caracterização do professor Magalhães de que o comunicado foi uma "agressão rude e descabida" desconcordo totalmente, pois a motivação desse boletim foi relembrar, com base em documentos da época (disponibilizados online) o então sucedido, justamente quando a aula programada para o dia 21/09 pretendia iniciar a discussão do estado em que se encontra a infraestrutura da Faculdade de Direito, com o propósito claro de se debitar a inércia dos últimos dois anos à antiga diretoria e atual reitoria. Nada mais apropriado, pois cerca da metade dos alunos entrou nos dois últimos anos e tem o direito de formar o seu próprio juízo sobre a questão. O objetivo da publicação, dessa forma, foi o de informar a comunidade da FD para que cada um possa chegar à sua própria convicção.

Toda e qualquer afirmação dos pedidos oficiais feitos à reitoria deve ser comprovada e documentada. Tais pedidos, dentro de uma instituição complexa como é a universidade, devem ser feitos pela direção da unidade e de forma documentada. Assim, qualquer alegação de pedido solicitado e não atendido deve ser comprovada."