Rodas diz que campanha de eleição para reitor na USP foi 'rasteira'

O reitor da Universidade de São Paulo (USP), João Grandino Rodas, afirmou nesta quinta-feira, 19, durante as eleições para a lista tríplice de candidatos a reitor e vice da instituição - que depois será encaminhada ao governador Geraldo Alckmin - que a campanha eleitoral para os cargos neste ano foi "rasteira". "Eu vou falar com sinceridade. Todos os que se candidataram são ligados à administração, mas parte deles nunca fez qualquer observação antes. E agora fizeram colocações até pessoais de forma absolutamente eleitoreira. Foi a primeira vez que isso aconteceu em uma eleição na USP. Desta vez resolveram trazer aquilo que de mais condenável a gente vê em eleições fora".

Ele deu entrevista ao 'Estado' após sair da sala de votação, no prédio da Administração Central, na Cidade Universitária, na zona oeste de São Paulo. Na segunda-feira, 16, em carta aberta à comunidade acadêmica, Rodas declarou apoio ao candidato Wanderley Messias da Costa, que foi superintendente de Relações Institucionais na atual gestão, o que gerou críticas dos candidatos adversários. Embora tenha evitado abrir seu apoio no início da campanha eleitoral, Rodas passou a manifestar suas preferências nas últimas semanas.

O reitor criticou ainda a baixa participação dos alunos na consulta, que ocorreu no dia 10. "Alunos tanto falam em participação e na consulta tiveram participação de só 3%". Pouco depois de votar, ele ainda defendeu a votação direta para reitor, com participação de 70% de professores, 15% de alunos e 15% de funcionários. "Melhor que ter uma consulta seria a possibilidade de todos poderem votar." Rodas deixa o cargo no dia 25 de janeiro. Sobre seu futuro, ele disse que deve voltar a dar aulas na instituição. "Não estou aposentado e ainda sou professor da USP."