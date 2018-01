Rodas alega compromisso e falta a audiência do DCE-USP

O reitor da USP, João Grandino Rodas, não irá à reunião marcada para esta noite pelo Diretório Central dos Estudantes da universidade. No debate, serão discutidos dois assuntos polêmicos: moradia estudantil e ensino a distância. Segundo a assessoria da instituição, Rodas não pode comparecer pois está em evento fora da Cidade Universitária.

Por três vezes, os membros do DCE tentaram convidar o reitor para participar do debate, que seria o primeiro encontro entre Rodas e os estudantes. Segundo o DCE, a reitoria teria prometido um retorno telefônico, o que não aconteceu.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É curioso que o reitor que se propôs a abrir um diálogo se ausente numa primeira oportunidade de debate público", afirmou o aluno do 4º ano de Ciências Sociais Thiago Trindade de Aguiar, de 21 anos.

A reunião, marcada para as 18h, acontece em um prédio da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Cerca de 80 alunos estão na sala. Com a ausência do reitor, os alunos convidaram o professor do Instituto de Física Otaviano Helene para participar do debate.

"Cursos a distância são uma ilusão. Eles surgem com o caráter de substituir as aulas presenciais, por conta da impossibilidade de ampliar as vagas presenciais", afirmou Helene.