Rio sedia Olimpíada Internacional de Matemática

RIO - A 58ª Olimpíada Internacional de Matemática começa nesta segunda-feira, 17, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez no Brasil, o evento tem participação recorde de estudantes - 623, de 112 países e cinco continentes. O Brasil começou a concorrer no evento em 1979. Desde então, já conquistou 22 medalhas e 29 menções honrosas.

No ano passado, o País ficou em 15º lugar, sua melhor colocação. Na ocasião, os brasileiros ganharam cinco medalhas de prata e uma de bronze.

Neste ano, o time do Brasil foi selecionado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) de um grupo de 30 alunos. Os estudantes têm recebido treinamento intensivo desde o ano passado.

Os participantes têm o desafio de se debruçar sobre problemas fornecidos pela organização. O objetivo da Olimpíada é incentivar o desenvolvimento da matemática pela disputa e a troca de experiências entre representantes de culturas distintas.

A Olimpíada acontece no Centro de Convenções do Windsor Oceânico Hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste, e vai até sábado.