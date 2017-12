Rio lidera inscrições no Sisu

SÃO PAULO - O Ministério da Educação espera que o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) supere "tranquilamente" a marca de 2 milhões de inscrições e de 1 milhão de candidatos nesta segunda-feira, 9 - o primeiro dia útil desde que o sistema entrou no ar.

No último balanço, fechado às 18 horas de domingo, já estavam computadas 1.835.160 inscrições e 949.268 candidatos. O programa está disponível desde os primeiros minutos do sábado.

Segundo o MEC, embora o ritmo venha "diminuindo bastante" desde a madrugada de sábado, o sistema tem registrado mil inscrições por minuto.

Pelo balanço mais recente, o Estado do Rio continua com o maior número de inscrições (255.676). Depois vêm Minas (204.562) e São Paulo (164.220).

Em seguida aparecem Ceará (143.542), Rio Grande do Sul (120.940), Bahia (102.927) e Pernambuco (102.695).

O Sisu deste ano oferece 108.552 vagas em 3.327 cursos superiores de 95 instituições públicas de ensino superior que usam o Enem 2011 como vestibular.

As inscrições poderão ser feitas até as 23h59 de quinta-feira, 12.

Funcionamento

Para se inscrever, o estudante deve acessar o site sisu.mec.gov.br/. O candidato precisará informar o número da inscrição e a senha usados no Enem de 2011. Caso não se lembre da senha, poderá recuperá-la na página do Inep (inep.gov.br/).

No endereço eletrônico, o candidato pode se informar sobre o funcionamento do sistema, os passos para fazer a inscrição, calendário do processo – chamadas, matrículas e lista de espera – e acessar guia para tirar dúvidas.

Ao fazer a inscrição, exclusivamente pela internet, o estudante pode assinalar duas opções de curso. Durante o período de inscrições, ele pode mudar essas opções com base na nota de corte. Cada mudança invalidará a opção anterior. O sistema funcionará de forma ininterrupta. As notas de corte serão divulgadas de madrugada, diariamente.

O candidato aprovado na primeira opção de curso será automaticamente retirado do sistema. Caso não faça a matrícula na instituição para a qual foi selecionado, perderá a vaga. O que for selecionado para a segunda opção ou não atingir a nota mínima em nenhum dos dois cursos escolhidos pode permanecer no sistema e ser convocado nas chamadas seguintes.

A lista dos selecionados na primeira chamada será divulgada no dia 15 de janeiro, com prazo para matrícula entre 19 e 20 de janeiro. O cronograma completo pode ser conferido no portal do Sisu.