Rio de Janeiro não tem mais escola inundada, segundo secretaria

SÃO PAULO - O número de escolas com desabrigados pelas chuvas diminuiu no Rio de Janeiro, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 16, pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc). Atualmente, oito unidades servem de abrigo para as pessoas que perderam ou tiveram que deixar suas casas devidos às fortes chuvas que afetaram as regiões Norte, Noroeste e Centro Sul Fluminense.

A Secretaria informou que não há mais nenhuma escola inundada, mas 27 apresentam problemas estruturais, uma tem difícil acesso e duas estão servindo como base de apoio para os afetados pelo mau tempo. As escolas estão localizadas nas cidades de Aperibé, Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Carmo, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Nova Friburgo, Paty do Alferes, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis e Sapucaia.

Uma equipe da Seeduc ainda monitora as unidades escolares estaduais nos municípios atingidos pelas chuvas.