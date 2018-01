Revisão para o Enem tem sete videoaulas na web neste domingo

Os candidatos inscritos no Enem podem fazer a revisão dos conteúdos para o exame neste domingo sem sair de casa. Entrando no endereço http://enem.estadao.com.br/super-aulas/, eles poderão assistir à coleção “Super Aulas Enem Estadão Positivo” , com vídeos preparados por professores do Grupo Positivo. Serão exibidos 51 vídeos inéditos até o dia 16.

A programação deste domingo começa às 16 horas e inclui aulas de biologia (Ecologia - Esgoto Doméstico e as Alterações Ambientais em Rios e Lagos), matemática (Limite da Soma), história (O Mundo após a Guerra Fria), química (Energia e Química Orgânica), novamente biologia (Biologia Molecular), física (Relação Força x Movimento) e português (Viagem pela Poesia Brasileira no século 20).

A transmissão termina às 21h46, mas os vídeos já apresentados ficam arquivados no site do Estadão até 23 de outubro, segundo e último dia de provas do Enem. Quem entrar no site no domingo pode conferir, por exemplo, as Super Aulas publicadas neste sábado, que abordam temas de biologia, matemática, português e física. A programação completa está no link http://www.estadao.com.br/especiais/2011/10/superaulas_enem_grade.pdf. Os estudantes podem curtir a página das Super Aulas no Facebook, em https://www.facebook.com/superaulasestadao.