Revisão para Enem na web tem 4 disciplinas nesta 2.ª-feira

Iniciada no fim de semana, a revisão para o Enem pela web continua hoje, às 20 horas, no endereço http://enem.estadao.com.br/super-aulas/. Os candidatos podem assistir a mais quatro vídeos da coleção “Super Aulas Enem Estadão Positivo” , preparada por professores do Grupo Positivo. A série tem completa tem 51 vídeos, que serão publicados até o dia 16.

A programação de hoje começa com biologia (o tema da aula será Zoologia); às 20h22, entra no ar no site do Estadão.edu a Super Aula de matemática (Sistema de Equações); às 20:53, é a vez de Geografia (Geologia); o último vídeo será publicado às 21h10, com uma aula de Química (Água).

Os vídeos já apresentados no fim de semana ficam arquivados no site do Estadão.edu até 23 de outubro, segundo e último dia de provas do Enem. Quem entrar no site nesta segunda-feira pode assistir, por exemplo, à aulas de domingo, que incluíram revisões de biologia (Ecologia - Esgoto Doméstico e as Alterações Ambientais em Rios e Lagos), matemática (Limite da Soma), história (O Mundo após a Guerra Fria), química (Energia e Química Orgânica), novamente biologia (Biologia Molecular), física (Relação Força x Movimento) e português (Viagem pela Poesia Brasileira no século 20).

Confira a programação completa das Super Aulas no link http://www.estadao.com.br/especiais/2011/10/superaulas_enem_grade.pdf. Os estudantes podem fazer comentários e sugestões durante as aulas no site ou na fan page das Super Aulas no Facebook (https://www.facebook.com/superaulasestadao).