Resultados do Enem 2010 serão divulgados nesta sexta

Os resultados do Enem serão divulgados nesta sexta-feira, 14, informou o ministro da Educação, Fernando Haddad. Segundo ele, a previsão é que as notas estejam disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) até o final da manhã.

No domingo, 16, começam as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2011. O sistema unifica a oferta de vagas em instituições públicas de ensino superior. Os estudantes são selecionados com base na nota do Enem, em três chamadas subsequentes.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta edição, serão oferecidas 83.125 vagas em 83 instituições, sendo 39 universidades federais. Pode participar do processo de seleção para o Sisu quem fez o Enem 2010. No dia 15 de dezembro, o exame foi reaplicado para candidatos prejudicados pelos erros de impressão dos cadernos da prova amarela, que não continham todas as 90 questões de ciências humanas e da natureza.

Dos 9,5 mil estudantes convocados para a reaplicação do Enem, mais da metade não compareceram aos locais de prova.

Os estudantes já podem acessar o site do Sisu para consultar quais são as instituições e cursos participantes desta edição.