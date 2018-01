Resultado do vestibular da Unicamp sai na 2ª-feira

A Unicamp vai divulgar o resultado do vestibular na segunda-feira, 4 de fevereiro, a partir das 14h. Os estudantes convocados na primeira chamada deverão fazer a matrícula virtual entre os dias 5 e 6, no site www.comvest.unicamp.br, utilizando seu número de inscrição e senha, caso queiram estudar na universidade.

Os candidatos convocados que não realizarem a matrícula online perderão o direito às vagas e não serão chamados nas próximas listas.

No dia 14, ao meio-dia, será divulgada a primeira chamada para a matrícula presencial, com os nomes de todos os candidatos que efetivaram a matrícula virtual. Os convocados deverão fazer a matrícula presencial no dia 18.

Desempenho

Já as notas dos candidatos na segunda fase serão divulgadas em 7 de fevereiro. A Unicamp prevê até 11 chamadas no total. O calendário completo de chamadas e matrículas está disponível no site da Comvest, bem como as orientações e documentos necessários para a matrícula.

O vestibular ofereceu 3.444 vagas em 68 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). O processo seletivo recebeu um número recorde de inscrições: 67.408.