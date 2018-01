Resultado do Fies 2017 é divulgado

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na tarde desta segunda-feira, 13, a lista dos pré-selecionados na chamada regular do Financiamento Estudantil (Fies).

Os estudantes podem consultar a relação de pré-selecionados na chamada regular no site do programa. Nesta edição, foram oferecidos 150 mil financiamentos.

A partir desta terça, 14, e até o dia 20, os estudantes selecionados devem concluir a inscrição no SisFies. Para os que ficaram na lista de espera, o prazo de conclusão da inscrição é 3 de março.

Após a pré-seleção, a contratação do financiamento dependerá da conclusão da inscrição no SisFies e do cumprimento das demais regras e procedimentos do programa.