Resultado do Enem por escola será divulgado em 27 de novembro

SÃO PAULO - A divulgação preliminar dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 por escola estará disponível em 27 de novembro, na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) na internet. Os procedimentos e critérios constam de portaria publicada nesta sexta-feira, 31.

Os resultados serão calculados e divulgados para a as escolas que tenham, matriculados, dez concluintes do ensino médio regular seriado e 50% de alunos participantes do Enem. Consideram-se concluintes os estudantes matriculados na terceira série do ensino médio, excluídos os do ensino não seriado, conforme os dados do Censo da Educação Básica de 2013. Como participantes do Enem são considerados aqueles que realizaram as quatro provas objetivas e a redação.

Os estabelecimentos cuja conclusão do ensino médio regular ocorra na quarta série devem encaminhar pedido específico de inclusão dos alunos concluintes nessa série.Os resultados do exame ajudam alunos, pais, professores, dirigentes das instituições e gestores educacionais na reflexão sobre o aprendizado no ensino médio e no planejamento de estratégias de melhoria da qualidade da educação.

*Com assessoria de imprensa do Inep