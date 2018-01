Resultado do Enem deve ser divulgado nesta quinta pelo Inep

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), antes previstos para fevereiro, devem ser divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) nesta quinta-feira, 28. As provas foram realizados nos dias 5 e 6 de dezembro por 2,6 milhões de estudantes. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, todas as provas e redações já foram corrigidas e os dados estão sendo inseridos no sistema que irá calcular o desempenho dos alunos por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que dará pontuações diferentes a um mesmo número de acertos, bastando que o estudante tenha assinalado questões mais fáceis ou difíceis. De posse da nota, os estudantes poderão concorrer a vagas em universidades federais que aderiram ao Enem em substituição aos seus vestibulares. A escolha será feita pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que deve entrar no ar após a divulgação das notas do Enem. Os estudantes poderão acessar o sistema mesmo sem ter recebido em casa o boletim com o desempenho individual. Basta, para isso, acessá-lo com o número de inscrição no exame. Cerca de 40 universidades federais aderiram à proposta de substituir o vestibular tradicional por um novo modelo de seleção por meio do Enem. Algumas substituíram totalmente seus processo seletivos pelo exame, outras vão usar a nota como integrante do vestibular. Duas universidades já receberam os resultados do Enem. A prioridade da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade Federal do Paraná (UFPR) se trata de um acordo com o Ministério da Educação (MEC) para que pudessem continuar usando as notas no Enem em seus processos seletivos. No entanto, elas abdicaram de ter o desempenho dos candidatos calculados pela TRI e vão computar apenas o número absoluto de acertos e erros de quem optou pelo uso da nota como parte do vestibular. Confira a lista das universidades federais que vão utilizar a nota do Enem em seus vestibulares. Região Norte 1.Universidade Federal do Amazonas (Ufam): A nota do Enem será usada como fase única para preencher 50% das vagas. O exame também será utilizado para o preenchimento de vagas remanescentes. 2.Universidade Federal do Acre (Ufac): Utilizará o Enem a partir de 2009 para preencher as vagas remanescentes. 3.Universidade Federal do Tocantins (UFT): Utilizará o exame como fase única para preencher 25% das vagas, além das remanescentes. 4.Universidade Federal de Rondônia (Unir): A nota do Enem será usada como fase única para preencher 10% das vagas. Região Nordeste 5.Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf): Adota o Enem como fase única e para vagas remanescentes. 6.Universidade Federal da Bahia (UFBA): Adota como fase única para os cursos da modalidade bacharelado interdisciplinar e o curso superior de tecnologia. 7.Universidade Federal de Sergipe (UFS): Vai utilizar o novo Enem para preenchimento de vagas remanescentes. 8.Universidade Federal do Maranhão (UFMA): Adota o Enem como fase única e para vagas remanescentes. 9.Universidade Federal do Piauí (UFPI): Adota como fase única para 50% das vagas e para preencher vagas remanescentes. 10.Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): Adota o Enem como primeira fase. 11.Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE): Adota o Enem em fase única e para preenchimento de vagas remanescentes. 12.Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa): Adota o Enem em fase única e para o preenchimento de vagas remanescentes a partir de 2009. 13.Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB): O novo Enem será utilizado como fase única para 70% das vagas ofertadas e na composição da nota do aluno para os 30% de vagas restantes. As vagas remanescentes também serão preenchidas pelo Enem. 14.Universidade Federal de Campina Grande (UFCG): Utilizará o novo Enem para preenchimento de vagas remanescentes. 15.Universidade Federal de Alagoas (Ufal): Em 2009 vai usar o novo Enem para preencher vagas remanescentes. A partir de 2011, o exame vai substituir o vestibular. Região Centro-Oeste 15.Universidade Federal de Goiás (UFG): Utilizará 40% da nota do Enem na primeira fase do vestibular. O exame também será usado para preencher vagas remanescentes. 16.Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT): Utilizará o Enem para seleção em fase única e para preencher vagas remanescentes. 17.Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS): Adota o Enem como primeira fase e para o preenchimento de vagas remanescentes. 18.Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD): Adota o Enem apenas para o preenchimento de vagas remanescentes. A partir de 2011, o exame será utilizado como fase única para preencher um percentual específico das vagas, ainda a ser definido. Região Sudeste 19.Universidade Federal do ABC (UFABC): Adota o Enem como fase única e para o preenchimento de vagas remanescentes. 20.Universidade Federal de São Paulo (Unifesp): Todos os cursos adotam o Enem pelo menos como primeira fase e para o preenchimento de vagas remanescentes. 21.Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM): O Enem será utilizado como fase única para preencher 50% das vagas do processo seletivo, além das vagas remanescentes. 22.Universidade Federal de Viçosa (UFV): O Enem vai compor 50% da nota do vestibular e será adotado como critério para preencher as vagas remanescentes. 23.Universidade Federal Fluminense (UFF): O Enem será utilizado para compor 50% da nota da primeira fase. A nota do exame também servirá como bônus de 10% a 15% para a nota da segunda fase de alunos das redes públicas. 24.Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ): Adota como fase única e para o preenchimento das vagas remanescentes. 25.Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes): Aprovou o uso do Enem como primeira fase. 26.Universidade Federal de Alfenas (Unifal): Adota o Enem como fase única e para preencher vagas remanescentes. 27.Universidade Federal de Itajubá (Unifei): Adota o Enem como primeira fase. 28.Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): O aluno poderá optar entre usar a nota do Enem na primeira fase ou fazer o vestibular tradicional. 29.Universidade Federal de Lavras (UFLA): O Enem será utilizado como fase única. 30.Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop): Já em 2009 vai adotar o Enem como primeira fase do vestibular. 31.Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ): De 10% a 25% das vagas serão preenchidas pelo Enem, como fase única. O exame também será utlizado para preenchimento de vagas remanescentes. 32.Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio): Adota o Enem como fase única e para preencher vagas remanescentes. 33.Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): Adota o Enem como primeira fase. 34.Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM): Vai utilizar o Enem para compor 50% da nota da prova de conhecimentos gerais e para preencher vagas remanescentes primeira fase do vestibular. 35.Universidade Federal de Uberlândia (UFU): O Enem substituirá a primeira fase do vestibular. Região Sul 36.Universidade Federal do Rio Grande (Furg): O Enem vai compor 50% da nota do vestibular. Também será utilizado para preenchimento de vagas remanescentes. 37.Universidade Federal de Pelotas (UFPel): Adota o Enem em fase única e para as vagas remanescentes. 38.Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): O Enem vai compor 20% da nota do candidato. O aluno poderá optar por utilizar ou não a nota do exame no processo seletivo. 39.Universidade Federal do Paraná (UFPR): A nota do processo seletivo será composta pela combinação do resultado do Enem (10%) e do vestibular tradicional (90%). 40.Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR): Adota o Enem em fase única. 41.Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA): Adota o Enem como fase única e para o preenchimento de vagas remanescentes. 42.Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): A nota do Enem poderá ser considerada no resultado do vestibular. O aluno decidirá se o desempenho no Enem deve ser levado em conta ou não.