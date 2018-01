Resultado da 2º etapa do Sisu já está disponível

Os candidatos aprovados devem efetuar a matrícula na instituição de ensino e o prazo é de 23 a 26 de fevereiro, de acordo com o MEC. Nessa segunda etapa, são oferecidas 29.240 vagas nas 51 instituições participantes do Sisu, entre universidades e institutos federais, de acordo com o MEC.

No site é possível consultar o resultado pesquisando por unidade federativa, instituição de ensino, campus e curso. Como resultado da busca, será exibida a lista dos classificados com identificação do nome e número de inscrição do candidato no Enem.

Os candidatos inscritos poderão acessar o sistema a partir de segunda-feira, 22, informando o número de inscrição no Enem e a senha cadastrada no Sisu, para consultar sua nota final após a ponderação dos pesos atribuídos pelas instituições e saber como foi feito o cálculo. Além disso, o aluno saberá sua classificação no curso escolhido e os documentos exigidos pela instituição para que seja efetuada a matrícula.

A ocupação da vaga só é confirmada após a realização da matrícula na instituição. As vagas não ocupadas serão ofertadas novamente em uma etapa complementar de inscrições, que vai de 1º a 3 de março. Os candidatos não selecionados na primeira e segunda etapas poderão se inscrever novamente na etapa complementar, assim como aqueles que ainda não se inscreveram no Sisu.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Participam da primeira edição da seleção unificada 23 universidades e 26 institutos federais. Além das instituições federais, a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) e a Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE também participam do Sisu.