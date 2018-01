Restrito a meninos, São Bento adota período integral Cobrança para que os alunos se dediquem aos estudos e foco nos temas importantes para os vestibulares. Segundo os estudantes, esse é o segredo do Colégio São Bento, no Rio, para voltar a liderar o Enem em 2010, após figurar como a quarta melhor escola do País no exame anterior. Em 2005, 2007 e 2008 a escola carioca já havia conquistado o primeiro lugar no exame.