Relatório com dados sigilosos de estudantes de colégio tradicional de SP vazam na internet

SÃO PAULO - Informações sigilosas sobre o comportamento de estudantes do Colégio Bandeirantes, uma das escolas mais tradicionais de São Paulo, vazaram na internet. Imagens com relatórios internos, feitos por professores entre 2007 e 2012, estavam sendo divulgadas em grupos de WhatsApp, como revelou o jornal Folha de S. Paulo nesta quinta-feira, 19. A mensalidade na instituição para o ensino médio custa por volta de R$ 3 mil.

Os relatórios continham informações confidenciais sobre o desenvolvimento acadêmico, perfil emocional e momento de vida dos estudantes. "Ele tem um comportamento estranho, cara amarrada", diz um dos trechos sobre um aluno. "Decaiu muito. Disse que só quer saber dos meninos e se apaixonou", aparece em outro relato.

Há ainda casos mais graves, com dados íntimos dos estudantes. "Ele é inadequado em relação ao comportamento sexual. Fala coisas inadequadas para as meninas." "Entrou em depressão no início de 2007", diz outro texto.

O colégio suspendeu um estudante do último ano do ensino médio que teria sido o responsável pelos vazamentos. "O Colégio Bandeirantes esclarece que na última semana um aluno teve acesso irregular a atas de reuniões de série da instituição, realizadas de 2007 a 2012 entre professores e equipe de orientação educacional", informa nota da instituição. Inicialmente, a punição seria de oito dias e impediria o aluno de realizar um simulado no próximo sábado - o que afetaria o seu desempenho. Mas,após manifestação dos alunos, que discordaram da punição e solicitaram ao colégio desculpas formais, a suspensão foi reduzida a quatro dias. O colégio também vai

O Bandeirantes afirmou ainda que tomou providências jurídicas para suspender o compartilhamento de vídeos que esse aluno teria produzido, para proteger os estudantes e familiares.

Relatos dados até por ex-alunos apontam que "qualquer um" que tivesse senha para acesso ao sistema interno do colégio (disponível aos estudantes) conseguiria pesquisar as informações. Segundo uma ex-estudante, era possível encontrar os relatórios buscando o nome do aluno em um mecanismo de busca comum.