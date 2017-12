Relação de EUA com Cuba, escravidão e Uber são temas da Fuvest

SÃO PAULO - As relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba, o papel da TV na ditadura militar e a importância da Transamazônica na ocupação da região Norte do País são temas cobrados na primeira fase da Fuvest, exame de acesso à Universidade de São Paulo (USP), neste domingo, 29. Outro assunto tratado, na prova de Inglês, foi a expansão de serviços sob demanda, como o Uber.

Renata Fernandes, de 22 anos, foi uma das primeiras a sair da prova na Uninove da Barra Funda, na zona oeste da capital. Ela quer fazer Letras e disse que as questões de Ciências Humanas estavam mais fáceis e atuais. "Em História, havia uma questão sobre escravidão que fazia um paralelo com situações da atualidade", conta. Em Geografia, um item citava o terremoto no Nepal, ocorrido no início do ano. Quem estava mais atualizado, foi melhor."

Rodrigo Leal, de 18 anos, diz não estar preocupado com o resultado. "Fui bem em Humanas, mas nas Exatas foi cobrado muito conceito. Não sabia as questões de Química Orgânica", comentou ele, fez a prova no câmpus Butantã da USP, na zona oeste da capital. É a primeira vez que ele realiza o exame.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste domingo, os candidatos fazem 90 questões de múltipla escolha de todas as disciplinas do ensino médio, além de itens interdisciplinares. Eles concorrem a 9.568 vagas na USP. O resultado será divulgado em 21 de dezembro.