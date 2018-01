Reitoria propõe reduzir contratos de terceirização

SÃO PAULO - Na semana passada, a reitoria da Universidade de São Paulo (USP) apresentou aos diretores das escolas e institutos de pesquisa as medidas para melhorar a situação financeira. Entre as propostas, estão a redução dos contratos terceirizados, a implementação de um sistema único de compras e cortes com a frota.

A maioria dos funcionários terceirizados está concentrada nos serviços de segurança, limpeza e manutenção predial. Em setembro do ano passado, a reitoria já havia reduzido em 10% os gastos com limpeza e em 15% as despesas com vigilância e portaria das escolas e faculdades.

Outra medida é a criação de um sistema interno de transferência de servidores para equilibrar a distribuição de funcionários entre as unidades. Os órgãos fiscais ainda manifestaram receio com o comprometimento da receita com salários, que ainda pode crescer por causa da progressão de carreira prevista para os técnico-administrativos.

Na reunião também foi apresentada a ideia de montar um sistema virtual de convênios para desburocratizar os processos internos. Procurada, a USP não detalhou as propostas.