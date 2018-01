Reitores querem ampliar teto salarial para R$ 26 mil

SÃO PAULO - Apesar do alto comprometimento das receitas das universidades com salários, os reitores das estaduais paulistas - USP, Unesp e Unicamp - pediram, em ofício encaminhado ao governo do Estado, o aumento do teto remuneratório nas instituições. O argumento dos dirigentes é de que essa medida garantiria a atratividade e a permanência de talentos acadêmicos no ensino superior estadual.

De acordo com a Constituição paulista, o teto é o rendimento do governador Geraldo Alckmin (PSDB), hoje em R$ 20.662. O conselho de reitores pede que o limite de remuneração seja 90,25% do salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o que corresponde atualmente a R$ 26.533. Para o ano que vem, a Corte ainda reivindica aumento de 22% nos vencimentos dos ministros.

A requisição atende a uma demanda antiga dos professores das estaduais paulistas, que ganham menos do que os docentes das universidades federais. Segundo o documento, “torna-se necessário direcionar nossos esforços no sentido de incentivar a atratividade, a permanência e a dedicação exclusiva”.

Os reitores pedem mudança na Constituição que permita o novo teto para os Executivos estadual e municipal, o que teria impacto nos cofres paulistas. Nos protestos durante a greve, líderes dos funcionários e dos estudantes foram críticos aos salários pagos a dirigentes.

Fiscalização. Neste ano, o Tribunal de Contas do Estado já rejeitou contas de USP, Unicamp e Unesp pelo pagamento de supersalários. A defesa das universidades é de que os servidores citados pela Corte acumulavam cargos de gestão, o que elevaria os rendimentos.

A diminuição da massa salarial é o principal desafio das universidades estaduais. As três gastam praticamente todas as receitas com a folha de pagamento, o que levou os reitores a proporem reajuste zero para docentes e funcionários em 2014. A situação mais crítica é a da USP, que gasta 105% do que recebe com remunerações.